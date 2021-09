Da lunedì due autobus per gli studenti delle Strocchi che dovranno raggiungere la sede viale delle Ceramiche

Saranno due le navette che da lunedì entreranno in servizio per trasportare gli studenti della scuola secondaria di primo grado Strocchi nella sede distaccata di viale delle Ceramiche, accanto alla stazione delle corriere. Il Comune è venuto incontro alle richieste dei genitori e anche della stessa scuola per agevolare gli studenti che, a causa delle nuove norme anticovid, saranno costretti a frequentare le lezioni non nella sede usuale del borgo, ma nelle nuove aule in centro.

Gli autobus partiranno quindi davanti alla Crai di Corso Europa, fermata intermedia in via Fratelli Rosselli e arrivo in autostazione.