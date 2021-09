Il Partito Democratico di Ravenna ospiterà l’on. Alessandro Zan per sostenere il Ddl a sua firma contro l’omotransfobia e la misoginia.

L’incontro, dal titolo “I love, i don’t hate” si svolgerà sulla testata della darsena di Ravenna, venerdì 10 settembre alle ore 21 e vedrà la presenza del candidato sindaco Michele de Pascale e dell’eurodeputata Alessandra Moretti.

“È da mesi che sosteniamo e promuoviamo nelle istituzioni, nelle piazze e nella società, il Ddl Zan chiedendone la sua immediata approvazione – dichiara il Partito Democratico – per diffondere la cultura della tolleranza e tutelare ogni cittadino dalla discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Una legge di civiltà che aspettiamo ormai da troppo tempo. Anche in questa città c’è chi è schierato per l’amore e chi per l’odio. Vogliamo dire forte e chiaro da che parte stiamo e invitiamo i cittadini di Ravenna a farlo insieme a noi.”