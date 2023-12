Il Galà del Tennis Romagnolo ha fatto boom, un successo che rispecchia esattamente il trend dell’attuale momento del tennis italiano. Giovedì sera nella splendida cornice del Frontemare di Rimini è andata in scena la Festa del Tennis Romagnolo alla presenza di 19 Circoli e 300 intervenuti tra giocatori, dirigenti, tecnici e semplici appassionati. E’ stata l’occasione per assegnare, da parte del giornalista Alessandro Giuliani con il supporto della redazione di Net-Gen.it (presenti il giornalista Gianluca Strocchi ed il presidente Alessandro Spadoni), il premio alle dieci eccellenze del tennis romagnolo, consegnato dal presidente del Comitato Regionale Fit, Gilberto Fantini.

La speciale targa è andata a: Tennis Villa Carpena vincitore campionato italiano Under 16 maschile, Federazione Sammarinese Tennis per l’edizione del trentennale Internazionali con Upgrade, Galimberti Tennis Academy per l’esordio nel circuito Itf con torneo 25.000 dollari, Ct Massa Lombarda per la vittoria in A2, Padel Club Riccione per il contributo al movimento padelistico, Polisportiva 2000 Cervia per il contributo al movimento tennistico, Francesca Cerri (Miglior Open maschile e femminile “Combined” Ct Cerri), Elisa Vandi (Miglior Open femminile Ct Venustas), Enrico Casadei (vicecampione del mondo a squadre Over 55), Vittoria Zoli, presidente del Circolo Tennis Cacciari, per il contributo al movimento tennistico. Questi i Circoli presenti alla festa: Russi Sporting Club, Tennis Club Riccione, Tennis Club Viserba, Tennissimo, Tc Faenza, Tennis Villa Carpena, Circolo Tennis Cacciari, Circolo Tennis Cerri, Circolo Tennis Venustas, Circolo Tennis Rimini, Circolo Tennis Zavaglia, Circolo Tennis Cesena, Federazione Sammarinese Tennis, Tc Valmarecchia, Ct Cicconetti, Polisportiva 2000 Cervia, Galimberti Tennis Academy, Forum Forlì, Circolo Tennis Casalboni Santarcangelo, Fanante Tennis Club e Borello Tennis Academy.

Una serata di grandi emozioni, resa possibile grazie al contributo del Comitato Regionale della Fitp, di Pro-Food e Match Ball Cesena. Il tutto nella splendida location del Frontemare dei fratelli De Luca.

Il tennis ha imboccato decisamente la strada della popolarità con gli ultimi grandi successi dei giocatori di vertice e questa nuova dimensione si è respirata decisamente nel Galà del Tennis Romagnolo, che ha avuto un notevole successo.