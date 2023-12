Nella cornice del Teatro Rasi, martedì 19 dicembre alle ore 17:30 e in replica alle ore 20:45, si terrà una lezione-spettacolo di danza che la scuola focus danza Ravenna donerà alla nostra associazione. Lo spettacolo, lezione aperta, realizzato dalla nota scuola di danza cittadina rappresenterà un’opportunità unica per ammirare le performance natalizie portate sul palco dalle diverse allieve della scuola, dalle più piccole alle più grandi, in un luogo dove la danza è accompagnata dalla suggestione del magico teatro.

Il ricavato dell’evento benefico sarà devoluto alla nostra Associazione, Cuore e Territorio, che da anni opera con iniziative sociali per arginare le Emergenze sociali contemporanee: sostegno della sanità pubblica cardiologia dermatologia, bullismo cyberbullismo, violenza di genere, ludopatia, mafia, condivisioni emergenze internazionali, e molto altro. Grazie all’Amministrazione Comunale e all’Assessorato alla Cultura che con il loro contributo hanno reso possibile questo evento.