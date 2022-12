Concluso domenica scorsa quello che, classifiche alla mano, è il miglior girone d’andata degli ultimi cinque campionati in termini di punti (18) e di vittorie (6) – nella SuperLega 2017/18 con un ugual numero di successi i punti acquisiti furono 20 – la Consar Rcm si appresta ad affrontare la prima del girone di ritorno, che segna anche l’ultima gara del 2022. La truppa di Bonitta sarà impegnata lunedì 26 dicembre alle 18 al Palasport Parenti di Santa Croce sull’Arno (diretta Volleyballworld.tv, dirigono Prati di Pavia e Armandola di Voghera) contro la Kemas Lamipel che all’andata si impose per 3-1. La Consar Rcm insegue un doppio riscatto: vendicare il ko dell’andata e ripartire subito dopo la sconfitta patita nel turno precedente al Pala Costa contro il Delta Porto Viro.

“Abbiamo avuto altri momenti dove non siamo stati contenti della nostra prestazione – ricorda il coach ravennate Marco Bonitta – e ogni volta ho sempre notato in palestra la giusta reazione. Anche in questi giorni di allenamento ho visto la faccia giusta, grande voglia, abbiamo lavorato e stiamo lavorando molto su alcune situazioni che contro Porto Viro si sono rivelate scadenti. Ci sono buoni presupposti”.

Sono 21 i punti totalizzati dalla squadra di Mastrangelo, frutto di sette vittorie, cinque delle quali nelle sei partite giocate al Palasport Parenti, dove solo la Tinet ha raccolto punti. “I Lupi hanno tre punti più di noi e questo significa che anche loro hanno disputato un buon girone d’andata – osserva Bonitta – pur con qualche alto e basso che però è una costante per tutte. E’ una squadra più esperta rispetto alla nostra, ha cambiato in corsa l’alzatore e quindi anche tatticamente ha rivisto il suo modo di giocare, però siamo convinti che possiamo portare a casa punti e giocare per vincere. Inoltre questa volta non avremo la tensione dell’esordio, come avvenne nel match d’andata. Ora ci dovrà essere l’attenzione ad approcciare bene la partita perché in caso contrario rischiamo subito di andare in difficoltà”.

Sarà la partita dell’esordio con la Consar Rcm di Swan Ngapeth ma anche la sfida, carica di attese, tra due ex: su sponda toscana Coscione ritrova quelli che sono stati i suoi compagni di squadra fino a un mese fa mentre in casa romagnola Martins Arasomwan torna nel palazzetto che lo ha visto protagonista la stagione scorsa, nella quale i Lupi si sono spinti fino alla semifinale playoff persa con Cuneo. “A Santa Croce ho vissuto una bella esperienza – ricorda il centrale della Consar Rcm – e sarà un piacere rivedere e salutare tanti amici. Per noi sarà una partita molto difficile perché quel palazzetto è davvero una tana dei Lupi: strappare punti lì è veramente un’impresa e il loro tifo è davvero un’arma in più. Dovremo giocare con grinta, con grandissima attenzione e soprattutto con il giusto atteggiamento mentale altrimenti si rischia di andare subito in affanno”.