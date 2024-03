Nell’anticipo di Pasqua i giallorossi travolgono il Mezzolara con quattro reti, partita senza storia con il Ravenna che tiene saldamente in mano le redini del gioco dall’inizio alla fine. Gadda da continuità a dieci undicesimi della squadra vincente contro la Sammaurese, unica variazione la staffetta Boccardi-Agnelli. Lo spartito della gara è chiaro fin da subito, Mezzolara arroccato e Ravenna che cerca lo spiraglio giusto e per quasi tutto il primo tempo. La prima occasione al 12’, dopo una azione insistente del Ravenna è Alluci che dal limite fa partire un destro di poco alto. Al 19’ è Diallo che sposta la palla, si porta in profondità con una progressione potente ma non trova lo specchio di destro. Dopo una conclusione a lato di Nappello al 26’ ci prova Tirelli con una girata su cross di Mancini ma la conclusione esce di poco. Il Ravenna preme ed il gol è nell’aria, al 37’ ci vuole il miglior Malagoli a negare la gioia del gol a Campagna che colpisce di testa a colpo sicuro su corner battuto da Nappello. Dopo un’altra occasione costruita da Diallo il Ravenna passa. Al 46’ sponda di Tirelli che premia l’inserimento di Mancini, la conclusione dell’esterno giallorosso non da scampo al portiere bianco azzurro e porta meritatamente avanti il Ravenna.

La ripresa riparte come è finito il primo tempo e già al 3’ Alluci scalda da fuori le mani a Malagoli. Al 7’ è Tirelli a sfiorare il raddoppio accentrandosi e concludendo dal limite, la palla deviata impatta sull’incrocio dei pali. Si fa vedere il Mezzolara dalle parti di Cordaro al 11’ con la conclusione da fuori di Bovo, la palla rimbalza davanti al portiere ed esce. Ma è un fuoco di paglia perché due minuti dopo arriva il raddoppio giallorosso, rinvio di Cordaro, spezzata di Diallo e tocco al volo di Tirelli che scavalca il portiere con un delizioso pallonetto e trova la prima rete lontano dal Benelli. Con la partita in ghiaccio il Ravenna gioca ancora più sul velluto, il Mezzolara prova ad alzare il baricentro per riaprirla ma il Ravenna in ripartenza è letale ed arrotonda ulteriormente. Al 43’ è Sabbatani che cala il tris, lanciato sul filo del fuorigioco da Alluci si trova a tu per tu con Malagoli e lo anticipa con un delicato tocco di esterno. C’è tempo anche per il poker, servito da Campagna con un bel diagonale di destro al secondo di recupero dopo una bella palla recuperata in pressing. Risultato giusto per una squadra che si è dimostrata superiore ed ancora vogliosa di continuare a lottare oltre il 90’. Prossimo appuntamento per i giallorossi dopo la sosta pasquale sarà l’attesissimo derby al Benelli contro il Forlì.

IL TABELLINO

MEZZOLARA – RAVENNA FC 0-4

MARCATORI: 46’ Mancini, 62’ Tirelli, 87’ Sabbatani, 92’ Campagna

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Chelli (66’ Vinci), Fini (30’ Pecchia), Vecchio (53’ Cavazza), Cestaro, Dominici, Landi, Alessandrini (80’ Pellielo), Bovo, Corsi (53’ Tzvetkov). A disposizione: Bisazza,, Forcione, Andolina, Benedettini,. Allenatore: Fabio Roselli

RAVENNA FC: Cordaro, Tirelli (66’ Sabbatani), Campagna, Nappello (82’ Sare), Magnanini, Diallo (75’ Pavesi), Mancini, Calandrini (69’ Liso), Esposito (75’ Boccardi), Agnelli, Alluci. A disposizione: Cortesi, Gobbo Spezzano, Varriale. Allenatore: Massimo Gadda

Ammonito: Pecchia

Recupero: 2’ e 3’