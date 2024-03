Ancora nessuna traccia di Michelle Carlucci e Sofia Rivera, le ragazze di 12 e 13 anni scomparse ieri.

Sono stati i famigliari a diramare l’avviso sui social, chiedendo l’aiuto di tutta la comunità per la ricerche.

I genitori hanno denunciato ufficialmente la scomparsa delle ragazze alle forze dell’ordine. Entrambe erano state accompagnate a scuola, ma in classe non sono mai entrate. Insieme sarebbero partire per raggiungere Napoli.

Le ragazze abitano in comuni diversi, Sofia, 13 anni, abita a Cotignola, mentre Michelle, 12 anni abita ad Alfonsine. Subito dopo la denuncia dei familiari sono partite le indagini delle Forze dell’Ordine.

Stando alle verifiche sui cellulari, le ragazze sarebbero riuscite a raggiungere Napoli e nel capoluogo campano si sono dirette le famiglie per aiutare nelle ricerche, come ci ha confermareo il padre di Sofia: “Siamo a Napoli, ma non abbiamo ancora nessuna novità. Siamo molto scossi. Le ragazze non andavano nella stessa scuola e non sappiamo come si siano conosciute”.

Inizialmente si pensava che Michelle e Sofia fossero partite per raggiungere un’altra ragazza residente a Napoli. Ma a casa dell’amica non sono mai arrivate.

Chiunque possa essere in possesso di informazioni può contattare il 112, o gli stessi genitori: madre di Sofia 3311611035; padre di Sofia 3497177332; madre di Michelle 3331309358.