Arriva una settimana all’insegna degli eroi del teatrino, che vedrà protagonisti con spettacoli sempre differenti I Burattini di Massimiliano Venturi e la compagnia L’Aprisogni, da Treviso, impegnata in riviera in esclusiva per Burattini alla Riscossa e Teatri sull’Acqua.

Il calendario settimanale partirà già lunedì 1, con tappa a Piangipane (RA); martedì 2 luglio nuovo appuntamento in riviera, al Finisterre Beach di Marina di Ravenna.

Mercoledì 3 Teatri sull’Acqua farà tappa a Lido di Spina, mentre giovedì 4 la programmazione ravennate culminerà con l’apertura dell’Arena Estiva di Valtorto, a Fornace Zarattini.

L’ingresso è sempre gratuito e gli spettacoli sono adatti a tutti, a partire dai 3 anni di età.