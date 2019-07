Si è svolta domenica 30 giugno 2019 al Monastero S. Umiltà a Faenza, organizzata dall’Associazione Acquerellisti Faentini, Casa Museo Raffaele Bendandi e FO-FA in collaborazione con Fondazione Marri – S. Umiltà e Monastero e col patrocinio dei Comuni di Faenza e di Forlì, l’estemporanea di pittura e disegno dal titolo “La Madonna del Fuoco”, giunta alla sua terza edizione.

Suddivisi nella categoria Under 16 e Over 16 gli artisti sono stati esaminati da una Commissione formata dal Prof. Pietro Lenzini, Prof. Anna Lombardo, Prof. Enrico Alpi, Prof. Christian Casadei e Giorgio Fiumi (Critico d’arte e collezionista).

Questa la classifica: per la categoria Under 16 si è classificata prima Anna Mazzotti, seconda Lucilla Malavolti, terzo Joris Albano.

Per la categoria Over 16 ha vinto il primo premio Federica Gatti (consistente in targa a ricordo e maiolica dipinta a mano raffigurante la Madonna del Fuoco della ceramista Vittoria Monti), secondo classificato Giuseppe Deliso (targa e incisione di Pietro Lenzini), terza classificata Marina Zaramella (targa e opera di Federico Zanzi), terza classificata ex aequo Agnese Montaguti (targa e opera di Rolando Giovannini).