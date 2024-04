L‘Unione della Romagna Faentina, nell’ottica di promuovere comportamenti sostenibili e la mobilità attiva tra gli studenti, ha avviato il “Bike to School 2024”. Approvato dal Servizio Sviluppo Economico, Mobilità e Smart City e realizzata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, il progetto mira a incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-scuola ed extrascolastici degli studenti e promuovere così stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente.

L’Unione della Romagna Faentina ritiene che sia particolarmente importante sensibilizzare i giovani all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a quelli motorizzati, con l’obiettivo di preservare l’ambiente e le città in cui risiedono. Inoltre, l’Unione riconosce all’attività fisica un ruolo fondamentale per garantire uno sviluppo psico-fisico equilibrato dei giovani e pertanto, come succede per tutte le discipline sportive, anche la bici riflette questi benefici.

Tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Unione della Romagna Faentina che alla data del 3 aprile abbiano compiuto 13 anni possono iscriversi all’iniziativa attraverso l’applicazione fornita da Wecity e il codice missione fornito dalla scuola e iniziare ad accumulare chilometri e scalare le classifiche. Le classi e gli studenti che al 31 maggio 2024 avranno registrato i migliori risultati, avranno la possibilità di vincere i premi in palio, che vanno da trofei a esperienze di gruppo per la classe fino a card prepagate di vari importi. È prevista inoltre una cerimonia ufficiale di riconoscimento agli studenti, classi e istituti risultati più virtuosi, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che si terrà dal 16 al 22 settembre 2024.

Saranno conteggiati i chilometri percorsi esclusivamente in bicicletta per effettuare qualsiasi tipo di spostamento, ovvero per andare a scuola o per raggiungere altre destinazioni come sedi di attività sportive, ludiche, musicali o di svago. Sarà necessario inserire fino a 2 punti di partenza (luogo di dimora abituale ed eventualmente altro luogo da cui si parte per andare a scuola) e fino a 2 punti di destinazione, di cui uno sarà obbligatoriamente la propria scuola e l’altro a scelta tra quelli che si frequentano maggiormente (palestra, parco, biblioteca, scuola di musica, parrocchia). I punti da partenza e di destinazione possono essere digitati come testo oppure tappati sulla mappa.

“Siamo entusiasti di supportare l’Unione della Romagna Faentina in questa iniziativa e ci auguriamo possa ispirare una maggiore consapevolezza sulla mobilità sostenibile tra le giovani generazioni – ha commentato Paolo Ferri, fondatore e CEO di Wecity – Siamo giunti al punto in cui pensiamo che muoversi in auto anche solo per fare pochi chilometri sia più conveniente e veloce rispetto a camminare o usare la bicicletta. Spesso è vero il contrario. Introdurre questa consapevolezza nei nostri giovani è uno dei pochi modi che abbiamo per invertire questa tendenza e riportare le nostre città a essere luoghi salutari, sostenibili e belli da vivere”.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa “Bike to School”, è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico, Mobilità e Smart City: mobilita@romagnafaentina.it.

https://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Mobilita/Bike-to-School-2024