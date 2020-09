“Le mascherine ci sono o non ci sono, anzi non ci sono, ma ci saranno? A ridosso dello squillo della prima campanella, i genitori delle scuole ravennati si sono visti raccomandare di dotare i propri figli di mascherina di tipo chirurgico nel numero di 2 per averne una di scorta” afferma Mauro Bertolino , Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori.

“Ma il ministero non aveva sbandierato che sarebbero stare fornite 11 milioni di mascherine? Arriveranno mai queste mascherine? Se sono arrivate per chi sono? Questi sono i quesiti che si stanno ponendo i genitori che nel caos più totale della ripartenza delle scuole sono sempre più sbigottiti” continua Bertolino.

“I banchi sono in ritardi, gli insegnanti in numero non sufficiente, le mascherine non ci sono, i posti in sicurezza per tutti gli studenti non ci sono, insomma un pasticcio più grande crediamo fosse difficile crearlo. Ribadiamo ancora una volta quanto questo governo sia stato superficiale nel gestire la questione scuola e le scuole non sono ancora ripartite … chissà cosa ancora potrà succedere!” conclude Mauro Bertolino.