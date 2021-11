Sono stati nominati presidenti e vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Comune di Ravenna. I consiglieri del Partito Democratico che andranno a ricoprire le cariche sono:

Fiorenza Campidelli, Vice Presidente della Commissione 1 “Affari istituzionali, partecipazione, sicurezza”;

Idio Baldrati, Presidente della Commissione 2 “Servizi sociali, volontariato, casa, sanità, immigrazione”;

Cinzia Valbonesi, Presidente della Commissione 3 “Ccat” (Assetto del territorio);

Massimo Cameliani, Vice Presidente della commissione 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”;

Rudy Gatta, Presidente della commissione 8 “Decentramento, lavori pubblici, ambiente animali, transizione ecologica, riforestazione”

Gloria Natali, Presidente della commissione 10 “Politiche e cultura di genere”;

“Abbiamo ottenuto la presidenza di commissioni rilevanti – ha commentato il capogruppo PD Massimo Cameliani – come quella per i servizi sociali e la sanità, un settore che per noi è stato sempre molto importante, dove è stato nominato presidente Idio Baldrati del quale è stata premiata la grande esperienza acquisita nelle precedenti consiliature. Poi è stata data a Cinzia Valbonesi la presidenza della commissione Commissione 3 “Ccat”: Valbonesi è una consigliera comunale esperta e preparata che aveva già partecipato ai lavori nel precedente mandato.

Un’altra commissione estremamente significativa è quella presieduta da Rudy Gatta e infine la Commissione “Politiche e cultura di genere”, che tratterà temi essenziali per noi, va alla nostra consigliera Gloria Natali. Inoltre io sarò il Vice Presidente della commissione 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio” e Fiorenza Campidelli della Commissione 1 “Affari istituzionali, partecipazione, sicurezza”.

Il Partito democratico quindi sarà alla guida di commissioni fondamentali dove i presidenti porteranno la loro esperienza professionale e amministrativa e anche quella della militanza politica.”