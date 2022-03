“La mattina del 24 febbraio ci siamo svegliati tutti con una notizia che ci ha sconvolto: è tornata la guerra in Europa. Da quel giorno siamo stati subissati di immagini e notizie di distruzione, disperazione e morte. Ognuno di noi, seguendo telegiornali e talk show, avrà maturato opinioni, dubbi e perplessità. Come Partito Democratico dell’Unione Comunale di Cervia abbiamo deciso di organizzare per mercoledì 23 marzo presso la sala XXV aprile un’iniziativa per cercare di percorrere le origini del conflitto russo – ucraino e capire quali possano essere i risvolti futuri. Lo faremo con due ospiti esperti sul tema: il deputato Alberto Pagani, membro della commissione Difesa, e la professoressa Mara Morini, docente di scienza politica presso l’Università di Genova e esperta di politica russa. Sarà anche l’occasione per fare il punto su come si sta organizzando il nostro Comune in merito all’accoglienza dei profughi ucraini.”

Mirko Boschetti – Il Segretario, PD, Cervia