Saranno premiati il 14 settembre in Piazza Nenni per la serata speciale di Faenza Rock e al MEI di Faenza il 3 ottobre. Produrranno cd e vinili e uscite digitali. Si formeranno con una reisidenza d’artistaw presso la Casa della Musica di Faenza e il MEI di Faenza.

Sara Zaccarelli, finalista nazionale di MEI Superstage, con NUDHA vince Giovani Talenti dell’Emilia Romagna 2020 a cura del MEI grazie al sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia -Romagna. Grazie a tale vittoria realizzera’ un vinile e un singolo digitale in uscita per il MEI in occasione della sua premiazione ed esibizione al MEI di Faenza sabato 3 ottobre al Teatro Masini Estate in Piazza Nenni, gia’ della Molinella.

Sara Zaccarelli e’ Cantante, autrice/compositrice, musicista.

Sara, attratta dalla musica sin da piccolissima, le si avvicina dapprima con la danza poi col clarinetto e infine col canto all’età di 11 anni. Dopo esperienze nel musical e pop, incontra la black music a 19 anni ed attraverso la collaborazione con la bassista Rita Girelli, e di conseguenza con i Groove City, arriverà sui palchi di alcuni festival italiani come ad esempio il Porretta Soul Festival accanto ai celebri americani Sax Gordon e Toni Green. Da allora fa concerti in tutta Italia e da circa quattro anni anche nel resto d’Europa. Vanta inoltre numerose collaborazioni con artisti nazionali, esponenti del genere come Pippo Guarnera e Vince Vallicelli e ha calcato i palchi di numerosi Festival in Italia e Europa anche grazie alla collaborazione con Giancarlo Trenti di Slang Music di Brescia.

Il suo primo disco elettrico inedito, “Sing For My Soul” è stato registrato live in studio al CosaBeat con la Nu Band (A.Betto, A.Taravelli, Y.Ait Bouazza, M.Goretti), progetto nato nel 2017. Negli anni si è conquistata fiducia e rispetto nell’ambito della back music, riconosciuta anche da storiche band come The Commitments e gli Animals. Con il cantante degli Animals, Danny Handley ha anche registrato un brano, ora in lavorazione, durante il lockdown durante la primavera di quest’anno.

Da circa 3 anni collabora con Giovanni Versari (professionista del mastering, Grammy 2016, per Drones dei Muse) con cui sta lavorando a nuovi progetti, stavolta discografici e questo l’ha portata ad incontrare Giulio Ragno Favero (Teatro degli orrori, One dimensional man) con cui ha dato inizio ad un nuovo progetto, in italiano, che vede presente Adriano Viterbini (Bud spencer blues explosion), Luca Bottigliero (Grayscaleye) e Raffaele “Rabbo” Scogna (polistrumentista e produttore che collabora con musicisti come Ghemon, Nic Cester ecc). I testi delle canzoni sono di Sara e sono autobiografici, adattati, in alcuni casi, con l’aiuto di Giulio e di grandi parolieri come Davide Toffolo e Appino. Le musiche sono scritte assieme ai musicisti.

Anche Tommaso Colliva e Marco Fasolo fanno parte di questo team nei ruoli di mixing e produzione del suono.

Progetto Album: N U D H A Band: SARA ZACCARELLI – VOCE Accompagna da ADRIANO VITERBINI – CHITARRA, RAFFAELE SCOGNA – TASTIERE (sotto i 30 anni), GIULIO RAGNO FAVERO – BASSO, LUCA BOTTIGLIERO – BATTERIA. Il progetto e’ a cura di Giovanni Versari.

Insieme a Sara Zaccarelli vincono il Premio Giovani Talenti dell’Emilia Romagna legato all’Unione Romagna Faentina e sostenuto dalla Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna la crew dei Pioggia Noise formata dal cantautore Giacomo Ambrosini, dal rapper Zero Paga e dall’it pop di Ale di Loto. Vincono la stampa di un cd e l’uscita di un singolo digitale e saranno premiati il 14 settembre sera alla Piazza Nenni di Faenza per la serata finale di Balconi & Cortili e si esibiranno il sabato 3 ottobre in Piazza del Duomo a Faenza in occasione del MEI25.

“PIOGGIA NOISE LAB”, la piu’ giovane etichetta discografica indipendente faentina che si presenta per la prima volta in citta’.

L’etichetta indipendente Pioggia Noise presenta in esclusiva i propri artisti il 14 settembre dopo il lockdown in una serata speciale di Faenza Rock per la 34esima edizione in Piazza Nenni a Faenza.

Durante la serata verranno presentati Zero Paga, che ha pubblicato il suo primo mixtape “Senza Cuore”; Ale di Loto, che ha rilasciato il suo primo EP “Discorso Intorno”; e Giacomo Ambrosini, produttore, cantautore e dj.

L’etichetta, ancora in fase di sviluppo, è nata da un’idea di Zero Paga, e sta cercando di ampliarsi per poter permettere a più ragazzi di accedervi; di fatti è stata creata per generare comunità e aiutare giovani artisti a crescere musicalmente, anche senza troppe disponibilità economiche. Il MEI 2020, che tornera’ per i suoi 25 anni dal 2 al 4 ottobre a Faenza, sostiene Pioggia Noise e tutte quelle indies del territorio di nuovissima generazione.

Dopo la straordinaria esibizione a Balconi & Cortili per l’Onda Rosa Indipendente che ha avuto piu’ di 5 mila visualizzazioni in streaming oltre a segnalare il sold out, vincono il Premio Speciale Faenza Rock per la 34 edizione Silvia Valtieri e Gioia Gurioli per la loro esibizione e il loro progetto di ricerca. Il Premio sara’ consegnato lunedì sera 14 settembre alla serata speciale di Faenza Rock in Piazza Nenni gia’ della Molinella.

Silvia Valtieri e Gioia Gurioli formano le QuerElles. Silvia Valtieri Dal 2013 è pianista e fisarmonicista nella Grande Abarasse Orchestra di John De Leo, con il quale cura gli arrangiamenti per la formazione. L’Orchestra si è esibita in vari festival (Udin&Jazz, Torino Jazz Festival, Sant’Anna Arresi Jazz) e teatri di tutta Italia. In ambito rock, ha collaborato con Simona Gretchen partecipando alla registrazione del disco “Post-Krieg” e relativo tour e collabora con la cantante Gioia Gurioli nel duo QuerElles e collabora con tributi e formazioni di diversi generi. Insegna alla scuola di musica di Artistation a Faenza. Gioia Gurioli e’ nel 2014 è cofondatrice del gruppo di teatro musicale O I, nel quale lavora come autrice, performer, cantante e compositrice creando le musiche per “Tamerlano – atto III”, eseguito durante la rassegna di teatro contemporaneo “Wam!” (Faenza) nel 2014 e “The Casting” progetto teatrale ideato per il museo bolognese d’arte moderna e contemporanea MAMbo e messo in scena presso il teatro La Soffitta (Bologna) nel 2015. Ha composto le musiche e curato il sound design di numerosi cortometraggi e spot pubblicitari. E’ docente di canto moderno dal 2007 nelle scuole Cosascuola Music Academy, Forlì e Music Action, Imola.

Tutti gli artisti premiati realizzeranno un workshop e residenza d’artista presso la Casa della Musica di Faenza in occasione del MEI 2020 dal 2 al 4 ottobre per fare crescere la propria professionalita’ e competenza con docenti di rilievo nazionale.