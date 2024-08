Un nuovo inizio all’insegna dell’entusiasmo per ritornare grandi. Gli Aviators hanno inaugurato la stagione in vista del debutto in Divisione Regionale 1 che sarà nel primo week end di ottobre. Un torneo a cui la dirigenza ha deciso di partecipare rinunciando alla serie C, scelta che ha avuto come obiettivo quello di ripartire da un progetto basato anche sulle giovanili e che è stato sposato in pieno dai giocatori, visto che quasi tutto il roster della scorsa stagione è stato confermato. A loro si sono aggiunti ragazzi della Raggisolaris Academy reduci dal doppio impegno in Under 19 Gold e in Divisione Regionale 1, per creare un mix tra gioventù ed esperienza che può ben figurare nella vecchia serie D.

“La scelta di ripartire dalla Divisione Regionale 1 è finalizzato al nostro obiettivo che è quello di portare entusiasmo in tutta Lugo, dentro e fuori dal campo – sottolinea Federico Baroncini, allenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile -. Vogliamo coinvolgere tutto il movimento degli Aviators dalle giovanili fino alla prima squadra, creando una base importante che ci possa permettere presto di ritornare magari proprio in serie C. Un percorso che si può fare soltanto con la passione e l’impegno di tutti, dai giocatori fino al pubblico con cui vogliamo creare il solito grande legame. Sono molto soddisfatto della conferma di tanti giocatori dello scorso anno che testimonia l’ottima stagione disputata e il fatto che tutti loro credono in questo nuovo corso. Con loro ci sono ragazzi della Raggisolaris Academy che avranno l’opportunità di crescere misurandosi per la prima volta in un vero e proprio campionato senior con giocatori più grandi e più esperti di loro. Anche nella scorsa annata hanno giocato in Divisione Regionale 1, ma farlo con lo stesso gruppo delle giovanili, non permette di vivere determinate situazioni, che siamo convinti possano ritrovare quest’anno ed essere la base di un loro ulteriore sviluppo.

Credo ci siano tutte le premesse per fare bene e vedo lo spirito giusto da parte di tutti”.

Riguardo agli obiettivi sul campo, Baroncini non si nasconde.

“Vogliamo raggiungere i playoff e crediamo siano alla nostra portata. Al momento non si conosce ancora la formula che porterà agli spareggi promozione, il numero delle squadre che vi parteciperanno e quello delle promosse e quindi diciamo che puntiamo ad arrivare tra le prime cinque al termine della prima fase, in modo da qualificarci ai gironi regionali successivi che poi porteranno ai play off”.

Gli Aviators giocheranno le gare casalinghe il sabato alle 19 al PalaBanca di Romagna. La prima amichevole sarà giovedì 12 settembre alle 19.30 in casa con la Raggisolaris Academy a cui ne seguiranno altre due interne: venerdì 20 alle 19.30 con lo Scirea Bertinoro e mercoledì 25 alle 19.50 con i Baskers Forlimpopoli, squadra di serie C. L’ultimo impegno sarà sabato 28 alle 17.30 a Castel Guelfo con il Guelfo Basket, altra formazione di serie C.

Il roster degli Aviators Lugo

PLAYMAKER: Lorenzo Baroncini (2003, confermato), Roberto Rosetti (2005, dalla Raggisolaris Academy, Divisione Regionale 1), Alex Laslau (2006, dal settore giovanile)

GUARDIE: Fabio Cortecchia (2005, dalla Raggisolaris Academy, Divisione Regionale 1), Nicolò Creta (2003, confermato), Matteo Fussi (2002, confermato), Riccardo Ravaioli (1992, confermato), Federico Botti (2007, dal settore giovanile), Nicolò De Carli (2006, dal settore giovanile)

ALI: Marcel Belmonte (2005, dalla Raggisolaris Academy, Divisione Regionale 1), Giorgio Canzonieri (1995, confermato), Giulio Caramella (2005, dalla Raggisolaris Academy, Divisione Regionale 1)

PIVOT: Matteo Arosti (2002, confermato), Luca Pasquali (1994, confermato)

Allenatore: Federico Baroncini

Vice Allenatore: Marco Valli