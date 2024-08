In una nota Cacciatore Luca, Segretario Comunale della Lega Ravenna, si rivolge direttamente al Sindaco e alla maggioranza dopo il grave episodio di sabato scorso.

“Sono svariati mesi oramai che ci occupiamo della situazione legata alla mala gestio e ai disservizi del trasporto pubblico locale ravennate, tant’è che l’ultima denuncia a mezzo stampa sulla drammatica situazione in cui versa Start Romagna, risale solo a qualche settimana fa.

Fra le tante problematiche esposte, abbiamo espresso la nostra preoccupazione per la situazione delle officine e lo stato degli pneumatici ammalorati per i quali pendevano anche denunce.

Con stupore abbiamo appreso, sul giornale di ieri, che sabato scorso 24 Agosto, un mezzo di Start Romagna ha perso una ruota durante il servizio e solo per puro caso non è accaduto nulla di grave.

Sono già state fatte le dovute considerazioni tecniche da parte del sindacato, delle quali prendiamo atto.

Ciò che più ci rammarica però, è che l’amministrazione non ha ritenuto opportuno risponderci quando abbiamo esposto la serie di problematiche, che poi si sono rivelate reali.

Riteniamo che questo fatto sia gravissimo e che purtroppo non è la prima volta che il Sindaco e la maggioranza si astengono quando si tratta di argomentare e fornire risposte su Start Romagna.

Crediamo che dopo l’ultimo episodio non sia più possibile mantenere questo riserbo.

Le tanto attese risposte devono essere date, non tanto a noi in quanto parte di opposizione, ma ai cittadini stessi, mediante prese di posizione nette e decise, nonche’ fatti concreti.

Possiamo affermare con certezza che non accetteremo di essere tacciati di “usare” certi avvenimenti per fare politica, perché in questo caso si tratta di sicurezza, e la sicurezza è cosa di tutti.

Ci auspichiamo, ma a questo punto è più corretto dire pretendiamo che si apra un’ ampia discussione durante la quale siano messe sul ‘piatto’ tutte le problematiche che sono state sollevate, perché quando per incapacità gestionale, si mette a rischio l’incolumità di tutti i cittadini, non c’è politica che tenga.

Qui occorre trovare soluzioni nel breve periodo, perché così non è più possibile proseguire.

Se servirà, attraverso i nostri consiglieri, e secondo le modalità più efficaci e consone, porteremo la discussione anche in consiglio comunale.

La Lega c’è, noi ci siamo, ora aspettiamo di avere la disponibilità all’ascolto da parte della maggioranza.”

Conclude così il segretario comunale del Carroccio ravennate:

“Ovviamente non staremo ad aspettare e non allenteremo le nostre verifiche su Start Romagna e sui problemi che la stanno portando al collasso, perché è un’azienda partecipata del Comune e quindi costruita anche con i soldi dei cittadini di Ravenna, pertanto non accettiamo il silenzio.

Non esiste campagna elettorale che tenga, le risposte devono arrivare nel rispetto di tutti i cittadini”.