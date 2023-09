Ennesima prova pre-season della Pallamano Romagna che si sta avvicinando al debutto in campionato, previsto per sabato 23 settembre a Sassari, contro il Verdeazzurro.

Sabato 9 settembre gli arancioblu faranno visita al Camerano, formazione che affronteranno da avversaria nel prossimo campionato di serie A Silver.

Alla guida dei marchigiani l’esperto coach Davide Campana che ha a disposizione (praticamente) il blocco già in maglia gialloblu nella scorsa stagione: Rossi, Chirivi Grassi, De Grandis, Casavecchia, Cirilli, Antonelli, Vagnoni, Brilli, Laera, Gardi, Marinelli, Gambini e Coppari, oltre al rientrante Bilò. Importanti gli innesti di grande valore ed esperienza come il terzino argentino Teo Marchesino Llorens, il portiere anch’egli argentino Javier Carlos Anzaldo, già visto in Italia a Cingoli nelle ultime 3 stagioni e il centrale italo-argentino Sebastian Guerrero anche lui protagonista al Cingoli in A2 nell’annata che vide la promozione del Romagna.

Le due squadre si affronteranno in campionato sabato 11 novembre in Romagna e il 2 marzo a campo invertito.