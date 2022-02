SERIE C FEMMINILE

Villanova Castenaso 3

Tecnoprotezione Faenza 2

(25-14; 17-25; 21-25; 25-23; 17-15)

FAENZA: Goni 6, Betti 2, Bertoni 7, Solaroli 7, Zama , Spada 13, Tortolani 1, Baldani 8, Scardovi 13, Guardigli n.e, Seganti (L), Melandri 3, Zani n.e. D’Agostini (L) n.e. All.: Casadei

Si torna a giocare dopo il lungo stop causa Covid-19 e la Tecnoprotezione incontra Villanova Castenaso squadra ostica che fa della difesa la sua arma migliore. Faenza purtroppo parte male, poco concentrata e poco attenta e così Villanova facilmente prende il largo: le manfrede non riescono a tenere il passo delle avversarie e il 14-25 di fine set la dice lunga sull’andamento della partita…

Nel secondo parziale, come spesso accade, la Tecnoprotezione riprende il ritmo e ritrova il gioco e con una Scardovi che non ti aspetti a fare la differenza. Villanova nonostante i continui cambi di difesa non riesce ad arginare l’attacco romagnolo e così Faenza si aggiudica il set 25-17.

Nel terzo periodo le due squadre si danno battaglia punto a punto: Faenza con alcuni muri delle centrali riesce a fare il break che poi conserva fino alla fine aggiudicandosi il set 25-21.

Il quarto set è una battaglia. Faenza continua a martellare e Villanova a difendere e a rigiocare, tanto che le giocatrici ospiti impiegano sempre due o tre attacchi per conquistare il punto. Tuttavia Faenza riesce a mantenere una certa supremazia gestendo alcune lunghezze di vantaggio, ma Villanova non molla ed è sempre pronta a recuperare. All’improvviso le faentine si bloccano e Villanova ne approfitta: prima aggancia le avversarie e poi vince il set 25-23.

Come all’andata si decide tutto al tie-break. Faenza forse per il contraccolpo di aver perso il quarto parziale condotto in vantaggio fino alla fine, non c’è proprio in campo e subisce un parziale pesante di 8-2 al cambio campo. Tuttavia, anche per alcuni errori delle emiliane, pian piano recupera punto su punto e arriva sull’11-11. Il match diventa vibrante, si gioca palla su palla e le due squadre avanzano affiancate dato che nessuna riesce ad assestare il colpo definitivo fino a quando Villanova riesce ad avere la meglio e chiude 17-15.

“Sono amareggiato perché avevamo la possibilità di vincere la partita e non ce l’abbiamo fatta – sottolinea coach Roberto Casadei -. Abbiamo giocato contro una squadra che ha una gran difesa e che ci ha costretti a faticare, ma soprattutto a non essere sicuri di noi stessi. Una convinzione che a volte ci manca come ci manca la adeguata concentrazione all’inizio della partita perché non possiamo regalare il primo set come spesso capita. Adesso che abbiamo ripreso il campionato credo che dovremo lavorare su alcuni particolari partendo anche dalla testa delle nostre giocatrici per evitare il più possibile quei momenti di buio che ancora abbiamo”.

Nel prossimo turno, in programma sabato 19 febbraio alle 17.30, la Tecnoprotezione riceverà alla Palestra Badiali la 626anticendi Ferrara.

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Castenaso (10) 27; Progresso Bologna (9) 25; Argelato (9) 21; Russi (11) 19; Massa Lombarda (10) 17); Pontevecchio Bo (10). Ferrara (19) e Tecnoprotezione Faenza (10) 12; Villanova (11) 8; Liverani Involley (10) e Budrio (10) 6.

SERIE D MASCHILE

Stampamondo 2

Foris Index Volley 3

(21-25; 25-10; 16-25; 25-18; 10-15)

FAENZA: Alpi 10, Righini 12, Rossi F. 13, Lassi ne, Laghi 7, Orlandi 4, Zama 2, Balducci 2, Moschini 6, Cicognani 2, Zannoni S. 1, Dalmonte (L). All.: Raggi

La StampaMondo conquista un punto nel primo incontro del 2022. Contro la Foris Index Volley, i faentini partono senza ritmo perdendo il primo set 25-21, riscattandosi poi nel secondo, dominato 25-10. Anche nelle due frazioni successive l’andamento è a senso unico, con gli ospiti che si aggiudicano 25-16 il terzo, mentre i manfredi si impongono nel quarto 25-18. Si decide quindi tutto al tie-break dove la Foris Index Volley vince 15-10.

Nel prossimo la StampaMondo farà visita al Conad San Zaccaria Atlas Ravenna, gara in programma giovedì 17 alle 21.

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Atlas San Zaccaria (10) 30; Forlì Volley (10) e Facile Volley Forlì (10) 23; Pallavolo Budrio (10) 21; Savena Pallavolo (11) 19; Foris Index Involley (10) 15; Pietro Pezzi Ravenna (9) 11; Orbite Volley Ravenna (11) 8; Argenta Volley (10) 7; Stampamondo Faenza (9) 6; Pediatrica Bologna (10) 2.