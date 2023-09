Torna, per il secondo anno, il Festival dei calanchi, il progetto che ideato dal Museo Carlo Zauli e sviluppato insieme al Comune di Faenza, ha come obiettivo la valorizzazione della zona geografica dei cosiddetti “calanchi delle argille azzurre”, per citare la definizione di Leonardo da Vinci, un’area geografica compresa tra i territori di Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

Un territorio che comprende terrazze panoramiche, scorci mozzafiato, argille preziose, fonti di acqua termale, vigne e coltivazioni pregiate e che è oggetto di innumerevoli storie, narrazioni, leggende tanto da poter costituire un vero e proprio Parco Culturale.

Un’area che è alla base dell’intera storia della ceramica di tutto il nostro territorio e che fu d’ispirazione per molti artisti, ed in particolare Carlo Zauli che a queste terre dedicò tanta parte del suo lavoro artistico; un’area, dunque che in pochissimi chilometri quadrati raccoglie meraviglie naturalistiche e culturali, ponendo le basi di un doppio binario che questo progetto vuole percorrere.

Nel suo secondo anno di vita il Festival conferma la sua vocazione formativa e laboratoriale, aspetto che riveste quasi interamente gli eventi in programma, coinvolgendo scuole, accademie, corsi di formazione, singoli, gruppi, associazioni culturali. Un’edizione che, dopo i drammatici eventi del maggio scorso, acquista il valore simbolico di ritorno ad un equilibrio, ad un’armonia tra uomo e paesaggio, tra cultura e natura.

Ogni singola azione culturale che prenderà vita dal 10 settembre al 1 ottobre, infatti, avrà lo scopo di far conoscere e amare l’identità di questo straordinario territorio, inquadrandolo da molti punti di vista e evidenziandone molte prospettive. L’arte, l’architettura, il linguaggio (compreso il nostro bellissimo dialetto), la geologia, i prodotti enogastronomici concorreranno tutti insieme ad un processo di conoscenza, di valorizzazione, di ridefinizione del territorio dei nostri calanchi.

Da segnalare, tra i vari eventi, l’installazione di uno scultoreo e architettonico Padiglione delle Argille Azzurre, sede simbolica del Parco Culturale, posto alle porte della città di Faenza, proprio in direzione dei più vicini calanchi, alla Punta degli Orti, vero e proprio infopoint del festival; la presenza di un grande artista internazionale come Christian Holstad, che a Villa Emaldi darà vita ad un suggestivo laboratorio dove fuoco e terra si uniranno in modo scenografico; l’intervento teatrale denso e poetico di Denis Campitelli, uno dei più grandi testimoni delle ricchezze del dialetto romagnolo.

Gli eventi si dipaneranno tra il tessuto urbano e i magici luoghi adagiati tra i calanchi: Podere La Berta, Torre del Marino, Ex Terme e Ristorante San Cristoforo, Sentiero 505, Villa Orestina, Agriturismo Oasi, Cantina Bulzaga, Parco della Punta degli Orti, Museo Carlo Zauli, Cinema Don Fiorentini (Imola), Villa Emaldi, Rifugio Parco Carnè.

Il programma:

Domenica 10 settembre 2023, ore 15.30, dintorni Torre del Marino, via Torre del Marino, 43, Brisighella

Da Torre del Marino al Parco Carné, sulle creste del 505; Trekking Culturale guidato da Sandro Bassi. (ritorno non guidato o servizio navetta) La partecipazione è gratuita.

17.30: Sul sentiero fino a Rontana, tra natura e archeologia”. Trekking Culturale guidato da Sandro Bassi.

19.00: La Lezione di Burt – The look of Love. Toscanini Next Quartet: Rosita Piritore al pianoforte, Andrea Coruzzi alla fisarmonica, Alessandro Schiavetta al clarinetto, Martino Mora alla batteria.Concerto della rassegna “Recondita Armonia”. Con Offerta libera a favore della Scuola Comunale di Musica Sarti di Faenza.

Lunedi 11 settembre 2023, ore 17. 30 – 19.30, Podere La Berta, via Berta 43, Brisighella

Workshop di disegno all’aria aperta, per bambini e ragazzi accompagnati da un adulto, con Anna Lisa “Piki” Quarneti (quota partecipazione € 10), a cura di Scuola di disegno Minardi.

A seguire aperitivo e cena alla carta

Mercoledì 13 settembre 2023, dalle 17 alle 21. Villa Emaldi, via Firenze 238, Faenza

La Buca. Un progetto site specific coordinato da Christian Holstad con gli studenti del Corso di Tipologia dei Nuovi materiali per la scultura AA 2022/23 Accademia di Belle Arti di Bologna. Organizzazione; Viola Emaldi; Esperto tecnico ceramico: Marco Malavolti.

Assistenza tecnica: Studenti Corso IFTS Tecnico del Prodotto ceramico:

Sviluppo, sostenibilità e Design per il Made in Italy.

Romagna a tu per tu sulla buona Strada, proposte di turismo esperienziale lungo la Strada della Romagna, con Luca Casadei; Brindisi finale attorno al fuoco.

Giovedì 14 settembre 2023, dalle 18.30, Fontanone – Prospettiva Monumentale a Viale Stradone, Faenza

Superficie Svelata – solchi del tempo Finissage della mostra, con opere di Fos Ceramiche e Filippo Maestroni. Visita guidata di Viola Emaldi e Sandro Bassi.

Venerdì 15 settembre 2023, Parco della Punta degli Orti, via Firenze, Faenza

18.30: Un Padiglione per il Parco delle Argille Azzurre; installazione a cura di studio Bartoletti e Cicognani architettura e design; con installazione di opere storiche riferite ai calanchi.

Giovani Calanchi, Installazioni di sculture e testi della III F Scuola Media Europa A.S. 22-23, a cura di Giorgia Biserni e Matteo Zauli.

Degustazione a cura di Ente Tutela Vini di Romagna.

19:30: Collinaria, concerto con Silvia Valtieri (tastiere, fisarmonica, voce) e Marco Liverani (chitarre, effetti, voce).

20:30: Into the Tractor – Another Fucking Gallery on tour – Simona Wilbi Live Set.

Sabato 16 settembre 2023, dalle 16.00, Villa Orestina, via Castel Raniero 32, Faenza

I Geositi. Apertura della mostra, presentazione a cura di Marco Sami e distribuzione gratuita della guida realizzata nell’occasione.

A seguire: Passeggiata “sostenibile”, con Marco Sami e Matteo Mingazzini.

Domenica 17 settembre 2023, Cantina Bulzaga, via Pideura 19, Faenza

8,30: Trekking argille azzurre della Pideura con la collaborazione di Leopodistica. Ritrovo ore 8,30 partenza ore 9,00. Percorso panoramico facile (km 5 ore 1,30) percorso panoramico medio (km 8 ore 2).

17.00-19.00: Workshop di disegno all’aria aperta, per bambini e ragazzi accompagnati da un adulto, con Anna Lisa “Piki” Quarneti (quota partecipazione € 10), a cura di Scuola di disegno Minardi. Prenotazioni a museocarlozauli@gmail.com, (351.5703989)

19.30: Brisli: briciole di poesia romagnola. spettacolo teatrale con Denis Campitelli; ingresso ad offerta libera a favore di Museo Carlo Zauli;

A seguire degustazione di prodotti enogastronomici dell’azienda Bulzaga

Mercoledì 20 settembre, ore 19.00, Punto Panoramico Dinosauri (via Pideura, a metà strada tra Oasi e Bulzaga)

Tramonto 505. Musica e poesia. In collaborazione con Camerata degli Ammutinati e Independent Poetry: Michele Fontana: Clarinetto; Letture poetiche di Francesca Serragnoli, Giorgia Monti, Monica Guerra.

Giovedì 28 settembre, Cinema Don Fiorentini, viale Marconi 31, Imola, ore 21.00

Dinosauri. Cortometraggio; Regia di Gianni Farina, Fotografia di Riccardo Calamandrei

Venerdì 29 settembre, Oasi, via Pideura 11, ore 18.30

Workshop di disegno all’aria aperta, per adulti e ragazzi, con Anna Lisa “Piki” Quarneti (quota partecipazione € 10), a cura di Scuola di disegno Minardi. Prenotazioni a museocarlozauli@gmail.com, (351.5703989)

19.00 Pratica di Yoga al Tramonto con Lilly, in collaborazione con MiCentro

Dalle 19.30: cena alla carta (prenotazione consigliata, 331 8723447)

22.00 Calanco DJ Party

Sabato 30 settembre – 1 ottobre, Museo Carlo Zauli, via della Croce 6, Faenza

Workshop di calligrafia con Monica Dengo.

Domenica 1 ottobre, Ex Ristorante San Cristoforo, via S.Cristoforo, Faenza, ore 18.00

L’autunno si posa sui calanchi.

Installazione a cura di MCZ e brindisi di arrivederci al festival.