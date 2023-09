“Certo, son soldi buttati da parte della Regione, e questo è grave. Ma anche una tragedia sfiorata, perché la passerella sul Senio, crollata a Borgo Rivola di Riolo Terme, nel ravennate, era già stata aperta e usata nei giorni scorsi dagli abitati della zona prima della sua inaugurazione ufficiale”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, annunciando una interrogazione alla Giunta regionale per fare luce su quanto accaduto e accertarne le responsabilità. Liverani ricorda che la nuova infrastruttura, realizzata dall’Ente parchi e biodiversità Romagna, ha ceduto durante il collaudo, effettuato con delle grosse taniche d’acqua.

La passerella, che rappresenta un’importante struttura dell’Alta via dei Parchi, era stata finanziata utilizzando i fondi del Por-Fesr Emilia-Romagna 2014-2020 per la valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali con una spesa di 150mila euro. “Per fortuna – aggiunge Liverani – non ci sono stati feriti, ma c’è da capire, oltre alle responsabilità progettuali, come mai la struttura era stata aperta al pubblico prima delle regolari prove di carico che l’hanno fatta poi crollare dimostrando tutto il pericolo che poteva rappresentare una volta ufficialmente inaugurata”.