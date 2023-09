In occasione della manifestazione podistica competitiva Trittico della Valle del Senio 2023 – 2° Vena del Gesso Trail in programma il giorno 10 settembre 2023, è sospesa temporaneamente la circolazione sulle strade facenti parte del percorso della gara all’interno del Comune di Brisighella, limitatamente al tempo necessario per il transito dei concorrenti.

Il divieto di transito per veicoli e pedoni va dalle 9.00 alle 14.00 di domenica 10 settembre.

Il percorso parte dal Circolo Endas di Villa Vezzano (Via Trieste, 46) e prosegue per: Sentieri (Parco), Via Cò di Sasso (SC), Sentieri (Parco), Via Monte Mauro (SC), Sentieri (Parco), Via Monte Mauro (SC), Sentieri (Parco), Via Rio Cuneo (SC), Via Calbane (SP), Pedonale di Via Trieste (SP).