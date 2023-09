Domani, sabato 9 settembre, alle 20.30, al Cisim di Lido Adriano, si terrà lo spettacolo tratto dal laboratorio della non scuola, che dà il via al progetto Europe LIVE, promosso dal Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna con la collaborazione di Ravenna Teatro, grazie al co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del programma di promozione e sostegno della Cittadinanza europea e con il patrocinio della Commissione europea, Rappresentanza in Italia.

Sul palco 34 ragazzi e ragazze di età compresa tra 7 e 17 anni che hanno partecipato al laboratorio condotto da Alessandro Argnani e Dario Racagni.

Il progetto “EuRoPe LIVE” si pone come sfida quella di costruire una narrazione sull’Unione europea, la sua formazione, i suoi valori, attraverso il linguaggio teatrale. Con Ravenna Teatro / Teatro delle Albe e il coordinamento scientifico dell’Università di Bologna, DBC, Campus di Ravenna, sarà ideato e andrà in scena nel mese di dicembre uno spettacolo teatrale.

ll percorso del progetto inizia da un coinvolgimento attivo delle giovani generazioni attraverso un laboratorio della non-scuola – esperienza teatrale “asinina” e antiaccademica che il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro tiene viva da più di trent’anni a Ravenna e nel mondo.

“Il progetto – afferma Annagiulia Randi, assessora alla Politiche europee – mira all’utilizzo del linguaggio teatrale come mezzo di divulgazione storico-civica sull’Unione europea, dando risalto ad avvenimenti importanti relativi alla partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni europee, nonché al ruolo delle donne nel processo d’integrazione: percorriamo strade sempre nuove e coinvolgenti per convogliare giovani e grande pubblico sui temi europei. Questa è una nuova sfida che intende valorizzare anche le energie creative della nostra città”.