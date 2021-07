Non è stato un fine settimana facile per l’Alpha Tauri a Silverstone, in Inghilterra. Già da venerdì le vetture di Tsunoda e Gasly hanno faticato a rimanere nelle posizioni abituali. Nella Sprint Race di sabato non è stato possibile fare molto di più e in gara anche la sorte non è stata a fianco della squadra faentina. Alla fine arriva un punto con Tsunoda e grande rammarico per la gara di Gasly, che a 5 giri dalla fine è stato costretto a rientrare ai box per una foratura mentre si trovava in zona punti e terminare la gara undicesimo.

“Non abbiamo avuto il passo che ci aspettavamo” ha spiegato Jody Egginton (Technical Director) “le nostre qualifiche sono state al di sotto delle aspettative e nella Sprint Qualifying c’era tanto traffico e non abbiamo potuto fare alcun progresso. Oggi, in gara, siamo riusciti a sfruttare la strategia per allungare il nostro primo stint sulle Medium e ha funzionato piuttosto bene. Questa mossa ci ha permesso di scavalcare alcuni avversari con entrambe le vetture, mettendoci in condizione di poter lottare per la zona punti con Pierre e far avvicinare anche Yuki. Pierre sembrava abbastanza competitivo contro le Alpine e Stroll, però è abbastanza difficile superare su questa pista. Sfortunatamente, nelle fasi finali Pierre ha accusato una foratura a causa di alcuni detriti in pista: è stato costretto a tornare ai box per il cambio gomme ed è scivolato fuori dalla zona punti. Yuki ne ha approfittato ed è riuscito a segnare un punto. Abbiamo colmato alcune delle nostre lacune, ma ci aspettavamo di poter chiudere ottavi oggi, quindi resta un risultato piuttosto deludente. Dobbiamo guardare alla prossima gara: come abbiamo visto oggi, la lotta a centro gruppo è davvero serrata e dobbiamo fare punti a ogni gara”.