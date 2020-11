La società Basket Ravenna rende nota la procedura per i rimborsi dei biglietti della Coppa Italia LNP.

Coloro che hanno acquistato il biglietto presso la sede del Basket Ravenna potranno richiedere il rimborso recandosi negli uffici di Viale della Lirica 21 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e portando con sé il tagliando originale. Sia i diritti di prevendita che le eventuali commissioni non sono rimborsabili.

La procedura di rimborso sarà possibile da oggi fino a venerdì 20 novembre.

L’accesso sarà consentito indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale in ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

Per ogni informazione, compresa la possibilità di prendere appuntamento per il rimborso in altre fasce orarie, è possibile contattare la sede del Basket Ravenna allo 0544 450598 oppure via mail segreteria@basketravenna.it.