“Svegliarsi di notte con la porta sfondata e la cassa svuotata è faticoso. È faticoso sfogliare le riprese delle telecamere e vedere la persona che sfonda quella porta e viola quel parco, incurante della fatica che è costato prendersi cura della rocca Brancaleone negli ultimi 20 mesi. Non c’è pensiero di vendetta verso una persona che non conosciamo e di cui non conosciamo la superficialità o la disperazione ma la rabbia abbonda”. Scrivono così in un post su Facebook i titolari del Brancaleone, il bar situato all’interno dell’omonima Rocca che ha subito un furto durante la scorsa notte. I malviventi, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, sono riusciti ad entrare nel locale sfondando la porta principale, per poi rubare i soldi contenuti nella cassa del bar.

“Grazie ai Carabinieri e alla colas vigilanza che in un momento in cui poteva prevalere la paura sono stati di grande sostegno. Apriamo ugualmente perché è importante mantenere la rocca pulsante, perdonateci se qualcosa non sarà come al solito” continuano i titolari.