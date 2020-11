È stato un weekend caratterizzato da atti di vandalismo in diverse zone di Ravenna. Il più grave ha colpito diverse auto parcheggiate in via Brunelli: le vetture sono state prese d’assalto, i vetri sono stati mandati in frantumi. I residenti, allertati dai rumori, hanno chiamato le forze dell’ordine. In totale sarebbero 17 le auto colpite.

Stessa situazione si è ripetuta poco lontano, in via Bargigia. In via Salietti, nella zona di via Faentina, c’è stato un lancio di uova contro alcune abitazioni. In centro sono invece state danneggiate alcune fioriere.

Le volanti della Polizia, intervenute dopo la chiamata dei cittadini, hanno rintracciato tre giovani. I ragazzi, portati in questura sono stati identificati e denunciati, ritenuti responsabili di alcune di queste azioni, e poi affidati ai genitori.