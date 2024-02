Un percorso alla scoperta della città, fra giochi e prove da superare, pensato dalle ragazze e dai ragazzi per gli adulti: si concluderà così, giovedì 22 febbraio, il progetto di cittadinanza attiva “Viaggio nel paesaggio urbano di Bagnacavallo” ideato dal Comune con il supporto della cooperativa Casa del Cuculo e che vede la partecipazione di un gruppo di una ventina fra ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

L’appuntamento è alle 15 presso il centro culturale Le Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1. Da lì si partirà per il percorso pensato nel corso dei laboratori del progetto, iniziati a dicembre con la presentazione e poi proseguiti nei mesi di gennaio e febbraio. Il gioco avrà una durata di circa 2 ore.

Per partecipare occorre iscriversi a questo link: bit.ly/49CWt1T

Per informazioni:

333 2198110 (Whatsapp)

0545 280864