Il Comitato promotore del Premio di studio biennale per tesi di dottorato intitolato alla memoria di Pier Paolo D’Attorre (1951-1997), formato da Comune di Ravenna, famiglia D’Attorre, Istituzione Biblioteca Classense, Fondazione Casa di Oriani, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna, ha comunicato l’attribuzione del Premio dell’ultima edizione.

Il Comitato scientifico, composto da Michele Marchi (coordinatore), Raffaella Baritono, Francesco Bartolini, Bruno Bonomo e Anna Tonelli ha attribuito l’edizione 2023 del Premio alla tesi di Emanuele Monaco, il cui lavoro (Transatlantic Brokers. A Global History of Jean Monnet’s Network 1914-1943) affronta la figura di Jean Monnet, una delle personalità politiche più influenti a livello europeo del trentennio successivo alla Seconda guerra mondiale. Un lavoro giudicato dalla commissione approfondito e che aggiunge un tassello importante allo studio più complessivo delle reti transnazionali e della migliore e più completa storia internazionale, pienamente in linea con gli ambiti di ricerca coltivati da Pier Paolo D’Attorre, docente in Storia contemporanea all’Università di Bologna e Sindaco della città di Ravenna negli anni 1993-1997.

Il Premio, dell’importo di 4 mila euro, sarà consegnato durante una cerimonia pubblica che si terrà a Bologna a gennaio 2024