Martedì il Comune di Faenza illuminerà la Loggetta del Trentanove mediante un videomapping come omaggio a Muky. Sono in corso nella giornata di lunedì le prove. Domani pomeriggio, per tutta la settimana, con l’arrivo del buio, dopo il funerale di Wanda Berasi, l’opera in videomapping, a cura di Andrea Pedna, ricorderà l’importanza dell’artista trentina, faentina d’adozione, per la vita culturale della città.