Alluvione. Solo 7 imprese dell’area faentina hanno completato le procedure sulla piattaforma Sfinge

647 imprese dell’area faentina hanno presentato domanda al bando della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara per ricevere contributi a fronte dei danni creati dall’alluvione. Di queste 647, solo 7 realtà hanno completato le procedure sulla piattaforma Sfinge per accedere ai ristori del governo. Basta questo semplice dato per capire come il percorso per rimborsare aziende e privati, dopo gli allagamenti di maggio, sia completamente impantanato nelle difficoltà e nelle incertezze riscontrate in queste settimane. Da una parte la burocrazia e le norme vengono accusate di non venire incontro a chi ha subito danni, dall’altra le conseguenze dell’alluvione continuano a manifestarsi anche a mesi di distanza, mutando costantemente lo scenario dal quale si dovrebbe ripartire.