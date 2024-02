Lunedì 26 febbraio alle ore 21:00 il Teatro Masini ospita la serata finale della 20ª edizione di Faenza Cabaret, concorso nazionale riservato ai giovani Cabarettisti il cui Premio, intitolato al compianto maestro di cinema e teatro Alberto Sordi, è organizzato dall’Associazione di promozione sociale “I Fiori”. A fronte delle numerose richieste di partecipazione, sono stati ammessi al concorso 20 comici provenienti da ogni parte d’Italia, i quali si sono sfidati a colpi di gag nelle serate di selezione al circolo Fiori per conquistare l’accesso alla finale.

«Quando sono partito non mi sarei mai immaginato di arrivare fin qua» ha sottolineato il Patron Pasquale Di Camillo. “Nel momento in cui la mia passione ha incontrato la professionalità e la lungimiranza di Penelope Landini, attrice e modella Romagnola, e Giovanni d’Angella, comico di Zelig e Colorado, ai quali da 8 edizioni è affidata anche la direzione artistica, il nostro festival ha davvero svoltato. Anche quest’anno la finale sarà un vero e proprio Show, con la conduzione brillante dei Landella, la musica di Dj Paco e un ospite del calibro di Claudio Lauretta direttamente da Radio Deejay e Tale e Quale Show”

«Siamo entusiasti e soddisfatti del livello e della varietà dei 6 finalisti che la nostra eccellente giuria ha selezionato per festeggiare questi 20 anni del Premio Alberto Sordi” hanno dichiarato i direttori artistici.

I sei artisti finalisti, tutti eccellenti, provengono da ogni angolo di Italia e saranno: l’eclettico Claudio Bazzan (Padova), l’incontenibile Carolina Vicentini (San Severino Marche), gli scoppiettanti Bromance (Repubblica di San Marino), lo stralunato Virgigno (Forlì), la raffinata Alice Redini (Milano) e il folle Dario D’Angiolillo (Latina). Non mancherà ovviamente l’esibizione di Santo Palumbo, vincitore della 19° edizione.

«Quest’edizione rafforza e consolida il gemellaggio con il Festival Facce da Bronzi di Reggio Calabria, con cui si è creata collaborazione e sintonia al fine di offrire al nostro vincitore l’accesso prioritario alla finale di un altrettanto importante Concorso», hanno aggiunto d’Angella e Landini.

Il valore di questa manifestazione è ormai consolidato e riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Per molti dei vincitori e finalisti, come Claudio Sciara, Alessandro Ciacci, Davide Calgaro e Max Angioni, il Premio Alberto Sordi è stato il trampolino verso i vari successi televisivi.

Al termine della serata verrà sorteggiato un premio per il pubblico: un soggiorno per 2 persone all’Hotel Parco dei Principi di Giulianova Lido.

Biglietti 18 €. Abbonati alla Stagione del Comico 2023/24 del Teatro Masini e soci circolo “I Fiori” 15 €. Prevendita biglietti: tutti i giorni presso Barbiere di via Marescalchi 18 Faenza e lunedì 26 febbraio presso la biglietteria del Teatro dalle ore 10:00 alle 13:00.

Info: 338-8821229 oppure polisportivaifiori@libero.it