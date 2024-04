La serata che venerdì scorso ha visto protagonisti al “Teatro Sociale” di Piangipane ravennati noti e meno noti, nelle vesti di dilettanti allo sbaraglio, ha registrato un successo straordinario. Teatro completamente esaurito e raccolta fondi a fini benefici (destinati interamente al Volo di Martina e ad Auxilia Onlus) che ha superato la cifra di 8000 euro.

Il dott. Pier Michele Germanò, regista e tra i cantanti protagonisti, ed il presentatore Daniele Perini hanno voluto ringraziare al termine spettatori e sponsor, Sonia Davis ospite straordinaria reduce dal successo conseguito a The Voice Senior, il complesso musicale che ha accompagnato tutte le esibizioni, il comico Andy Bellotti e i dilettanti allo sbaraglio che, con coraggio, si sono impegnati al meglio.

La giuria, in via eccezionale, ha decretato tutti i partecipanti vincitori a pari merito per significare che questa 14° edizione è stata un’ulteriore dimostrazione di sensibilità e spirito benefico.