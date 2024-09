Un grande successo per gli sbandieratori faentini presenti alla Tenzone Aurea – Campionato nazionale dell’arte della bandiera organizzato dalla FISB (Federazione Italiana Sbandieratori), che si è svolta questo fine settimana ad Ascoli Piceno.

Raffaele Jr. Rampino del Rione Rosso ha conquistato la medaglia di bronzo classificandosi al 3° posto nella specialità del Singolo, mentre Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani del Rione Nero hanno conquistato la medaglia d’argento classificandosi al 2° posto nella specialità della Coppia tradizionale.

Nel giro di pochi mesi i tre atleti faentini hanno compiuto l’impresa, scalando le classifiche dei campionati A3 e A2 (svolti nel mese di luglio rispettivamente a Sulmona e Ascoli Piceno) conquistando in quelle occasioni sempre il primo posto nelle loro specialità; questo ha dato loro diritto di partecipare alla Tenzone Aurea per effetto della “wild card” (valida per la partecipazione rispettivamente alla Tenzone Argentea e alla Tenzone Aurea dell’anno in corso).

Gli sbandieratori faentini regalano alla città risultati che difficilmente dimenticheremo, un vero e proprio successo che conferma il talento e la passione degli sbandieratori faentini ma anche la loro indiscussa qualità a livello nazionale, portando alto il nome della città di Faenza. A loro vanno le più sincere congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale, del Comitato per il Niballo e di tutta la città.