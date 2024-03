Il Partito Democratico di Russi e la lista civica Insieme per Russi -Valentina Palli sindaca organizzano un incontro dal titolo “Agricoltura ed Europa” con la partecipazione dell’europarlamentare Paolo De Castro, membro della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e relatore per l’europarlamento per il nuovo regolamento sui prodotti DOP e IGP e della sindaca Valentina Palli.

L’appuntamento è per venerdì 22 marzo alle ore 20:30 nella sala Pier Franco Ravaglia presso il centro culturale polivalente di via Cavour 21 a Russi.

L’evento sarà l’occasione per dibattere e approfondire le politiche dell’Unione Europea e del governo nazionale verso settori strategici come l’agricoltura e l’agroalimentare, fondamentali anche per lo sviluppo del nostro territorio in un momento caratterizzato da profondi cambiamenti climatici e condizioni economiche e di mercato sempre più instabili.