Si svolgerà mercoledì 27 marzo, alle 20.30, il terzo e ultimo incontro online organizzati dallo Sportello ESC e il Centro per le Famiglie, servizi dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, rivolti a genitori di adolescenti.

Si tratta di seminari gratuiti con esperti durante i quali i partecipanti potranno porre domande e confrontarsi su esperienze personali e chiedere consigli sull’ambiente digitale, dove gli adolescenti, ma non solo, passano sempre più tempo e che bisogna conoscere per usufruirne in maniera sana, evitando eventuali criticità e problematiche.

Questo incontro sarà condotto dall’avvocata Giordana Pasini per affrontare gli aspetti relativi ai possibili reati subiti o commessi dagli adolescenti online e le responsabilità genitoriali.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessario iscriversi a informafamiglie@comune.ravenna.it; successivamente sarà fornito il link per il collegamento ai webinar.

La rassegna di incontri fa parte della programmazione annua di ESC, lo sportello per giocatori patologici e familiari www.sportelloesc.ra.it in collaborazione con il Centro per le Famiglie.