Domenica 24 marzo al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39),alle ore 15.30, ultimo appuntamento per la Rassegna Ritroviamoci al Rasi il “Laboratorio Italiano del P.T.R. di Ravenna ” sarà in scena con una commedia in tre atti di Carlo Goldoni “L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE!”, regia di Alessandro Braga.

Divertente commedia di Carlo Goldoni, composta nel 1759, ma anche impietoso ritratto dell’ambiente degli artisti di teatro.

La vicenda ruota attorno a un gruppo di teatranti tutti pettegoli, invadenti, boriosi, intriganti e assetati di denaro, con le prime donne in gara nello sparlare le une delle altre, fino a mettere in fuga Alì, un ricco impresario delle Smirne (come veniva chiamata allora la Turchia) intenzionato a mettere insieme una compagnia di attori per una favolosa turné in Oriente.

L’opera goldoniana è un affresco satirico del teatro dell’epoca, allo stesso tempo offre l’occasione di porsi alcune domande sull’importanza dell’arte teatrale nella società contemporanea.

I biglietti possono essere acquistati: in prevendita presso la biglietteria del Teatro Rasi il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00; un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Rasi via di Roma 39 (RA); online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.