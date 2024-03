«La nostra missione – sottolinea Matteo Castellari, presidente di Mokador – è quella di creare un caffè di alta qualità per ogni momento della giornata ed occasione di consumo. Nell’ambito della partnership siglata grazie alla stima del dott. Marco Placci, direttore generale di Gemos, che ringraziamo per aver creduto da subito in questa collaborazione, Mokador non si limiterà a fornire il caffè, ma una gamma completa di prodotti e servizi che abbraccia anche la formazione del personale dedicato alla caffetteria, grazie ai corsi e alla consulenza della Mokador Experience Academy».

«Cooperare con una realtà come Mokador è la direzione da intraprendere per offrire prodotti e servizi di qualità a tutti i clienti che ogni giorno si affidano a noi. Da questa partnership ci aspettiamo una reciproca crescita, con l’obiettivo di aggiungere valore all’esperienza di consumo delle persone», aggiunge Mirella Paglierani, Presidente Gemos.

Nata nel 1967, Mokador è un’azienda che ha fatto della qualità del caffè uno dei suoi valori di riferimento insieme al rispetto per l’ambiente e per i consumatori. I prodotti realizzati e commercializzati abbracciano, oltre al caffè dedicato ai bar e alla ristorazione, cialde, capsule, bevande e macchine da caffè per il consumo in ufficio e in famiglia. Fiore all’occhiello è la Mokador Experience Academy,un centro di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai lavori e i coffee lover».

Nata nel 1975 e presieduta da Mirella Paglierani, Gemos è una cooperativa leader nella ristorazione collettiva (aziende, scuole, sanità) e commerciale (ristoranti, bar, locali self-service, catering & banqueting). Con oltre 1900 dipendenti dislocati tra le strutture del territorio emiliano-romagnolo e le altre 4 filiali nazionali, Gemos offre soluzioni di ristorazione personalizzate, curate e attente alla sostenibilità delle materie prime e dei processi di preparazione. Competenza, Innovazione, Bontà e Benessere sono i capisaldi che ispirano Gemos nel soddisfare quotidianamente chi si affida ai servizi di ristoro.