Inaugurato l’Ambulatorio della Solidarietà a Santa Teresa: medici per senzatetto e stranieri

Inaugurato l’ambulatorio per i senzatetto a Santa Teresa. Sarà aperto inizialmente un giorno a settimana, il giovedì mattina, dalle 10 alle 12, e verrà gestito dalla Caritas, in collaborazione con la Croce Rossa e le farmacie di Ravenna. All’interno opereranno medici in forma volontaria. Sono 388 le persone senza fissa dimora censiti nel Comune di Ravenna. L’ambulatorio diventerà operativo verso la metà di aprile e sarà aperto però anche agli stranieri senza un medico di medicina generale di riferimento