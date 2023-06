“Alla buon’ora” verrebbe da dire, visto e considerato che la cittadinanza ravennate si sta già rimboccando le maniche da 3 settimane nel tentativo di rimettere in sesto il territorio devastato dall’alluvione”. Così il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, commenta la nota del primo cittadino di Faenza, Massimo Isola, nella quale il sindaco annuncia “l’avvio dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle rotte e delle frane arginali, per la risagomatura e la pulizia del fiume Lamone, dalla sua sorgente alla foce”.

“Ancora più curioso è che – continua Liverani – l’annuncio in pompa magna del sindaco arrivi dopo che nell’ultimo mese il suo partito, il Pd, ha sempre derubricato la responsabilità degli amministratori per la mancata manutenzione di argini e corsi d’acqua, attribuendo le cause del disastro meteorologico che ha investito la Romagna, come “colpa del cambiamento climatico” che porta a bombe d’acqua copiose e improvvise”. Delle due, l’una: “O Isola e il Pd hanno tentato di nascondere eventuali responsabilità di qualcuno, oppure non ha senso il loro enfatizzare l’inizio delle opere di pulizia – dalla sorgente alla foce – del fiume Lamone” conclude il leghista.”