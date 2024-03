Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene nel merito del problema prostituzione: “Avevamo segnalato nell’ottobre 2023 la presenza di prostitute lungo la via Emilia. A distanza di tempo – afferma Vitali – segnaliamo con rammarico che questo episodio si ripete quotidianamente ed è ad oggi impunito.

Come Popolo della Famiglia siamo contrari ad ogni forma di sfruttamento e schiavitù della Donna; e la prostituzione ne è una delle maggiori forme.

Osservare come nel 2024 – prosegue Vitali – e più in generale in tempi di lotta per i diritti della Donna, ci siamo ancora delle ragazze costretta a vendere il proprio corpo per danaro di fronte l’indifferenza generale ci lascia sgomenti.

Di nuovo formuliamo l’appello alle Forze dell’ordine ed alle istituzioni affinché si risolva la situazione.

Rammentiamo infatti che dietro queste ragazze costrette alla strada, si nasconde un racket connesso ad organizzazioni criminali.

Il nostro auspicio – conclude Vitali – è quello di fermare tale sfruttamento. Per farlo però, serve lo sforzo di tutti.”