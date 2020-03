Installate a Lugo, ai piedi della Rocca, tre panchine rosse in ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio. L’iniziativa parte da Confartigianato e dal Movimento Donne Impresa dell’associazione di categoria che hanno deciso di ristrutturare e donare alla città le panchine come segno dell’impegno nel contrasto alla violenza di genere. Panchine come luogo di cultura, perché solo con la cultura si può riuscire a sconfiggere la violenza e gli stereotipi di genere.