Accompagnato dal segretario Marco Rizzo, si presenta Lorenzo Ferri, candidato sindaco per il Partito Comunista

Lorenzo Ferri è il candidato sindaco del Partito Comunista. 19 anni, di Imola, Ferri si è presentato pubblicamente al parco Teodorico accompagnato dal Segretario Generale del Partito Comunista Marco Rizzo. La scelta del giovane profilo è stata spiegata come una scelta di rottura, a capo di una lista e di un programma che mette fra i primi punti la difesa dei diritti dei lavoratori. Non a caso come capolista è stato scelto Giuseppe Limantri, dipendente di Marcegaglia, una delle realtà più criticate dal Partito Comunista ravennate