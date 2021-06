In Piazza del Popolo le realtà arcobaleno del Faenza Pride chiedono più tutele

Scendono in piazza a Faenza le realtà del Faenza Pride. Nel pomeriggio di sabato è tornata la manifestazione ideata per chiedere maggiore tutela della comunità LGBTQA. La manifestazione arriva nel mezzo del dibattito legato al disegno di legge Zan, a pochi giorni dall’intervento del Vaticano e a qualche settimana di distanza dal dibattito in consiglio comunale legato all’omotransfobia. Tanti i giovani che si sono radunati in Piazza del Popolo con le bandiere arcobaleno per chiedere più impegno contro le discriminazioni