«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»: sono passati 75 anni da quando l’articolo 45 della Costituzione ha definito il ruolo e l’importanza dello strumento cooperativo nel nostro ordinamento.

Si parlerà anche di questo il 6 e 7 ottobre a Ravenna, in occasione della Conferenza nazionale sulla cultura cooperativa, giunta alla seconda edizione, dopo la prima in Trentino di un anno fa.

In programma lezioni sui pionieri del movimento come Nullo Baldini, approfondimenti sulla rilevanza economica delle cooperative in Italia, tavole rotonde sulle esperienze innovative in Italia e all’estero.

Tra gli esperti che interverranno Stefano Zamagni, Anna Montanari, Lorenzo Cottignoli, Guido Caselli.

Previsti anche i saluti dei presidenti nazionali di Legacoop, Agci e Confcooperative Simone Gamberini, Giovanni Schiavone e Maurizio Gardini.

L’evento è organizzato dal Circolo Cooperatori con il patrocinio della Provincia di Ravenna. Porterà nella sala Nullo Baldini della Provincia i rappresentanti delle numerose organizzazioni italiane che si occupano a vario titolo di cultura cooperativa, sui versanti dell’educazione, della ricerca e della divulgazione. La conferenza è stata promossa col coordinamento di Michele Dorigatti (direttore della Fondazione don L. Guetti) e Tito Menzani (Università di Bologna), entrambi studiosi di temi cooperativi.

I lavori della conferenza saranno anche trasmessi anche in diretta streaming: www.facebook.com/circolocooperatori – www.youtube.com/c/circolocooperatoriaps.

Info: circolo@circolocoop.ra.it

Il programma di venerdì 6 ottobre

Il programma di venerdì 6 ottobre si apre alle 14,30 con i saluti istituzionali del Sindaco Michele de Pascale e l’introduzione del presidente del Circolo, Giancarlo Ciani. Interverranno i presidenti nazionali delle tre centrali cooperative nazionali: Giovanni Schiavone (Agci), Maurizio Gardini (Confcooperative) e Simone Gamberini (Legacoop).

Seguirà la relazione di Guido Caselli, direttore del centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna, che affronterà l’impatto delle imprese cooperative nell’economia italiana.

Dopo una breve pausa, il professor Tito Menzani dell’Università di Bologna prenderà la parola per presiedere una sessione dedicata alla visione della cooperazione di fronte alle sfide del XXI secolo. Paolo Venturi di Aiccon esplorerà i “neomutualismi” e la rigenerazione dei territori, offrendo una prospettiva innovativa su come le cooperative possono contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Sara Vicari, rappresentante di Aroundtheworld.coop, condividerà lezioni emerse dall’esperienza di cooperative operanti all’estero, fornendo uno sguardo internazionale sul tema.

Enrico De Sanso di Stadera spazio-mercato cooperativo, Francesca Martinelli della Fondazione Centro Studi Doc e Giovanni Teneggi, responsabile del progetto Cooperative di comunità, presenteranno alcune interessanti esperienze di nuovi modelli cooperativi.

La giornata si concluderà con l’intervento di Anna Montanari dell’Università di Bologna, sui settantacinque anni dall’entrata in vigore dell’articolo 45 della Costituzione Italiana.

Il programma di sabato 7 ottobre

Sabato 7 ottobre il programma riprenderà alle 9:30 con un tributo speciale a Nullo Baldini, pioniere della cooperazione italiana, a cura di Lorenzo Cottignoli della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna.

Michele Dorigatti della Fondazione don Lorenzo Guetti presiederà la sessione intitolata “Dal Trentino alla Romagna. Il senso di un appuntamento annuale sulla cultura cooperativa”.

Verranno quindi presentati i progetti in corso della rete della cultura cooperativa, con interventi di esperti del settore provenienti da diverse realtà italiane. Tra gli altri: Roberto Lippi della Fondazione Ivano Barberini di Bologna, Maurizio Fasce dell’Associazione per lo Studio del Mutualismo e dell’Economia Sociale (Ames) di Genova, Chiara Chiappa della Fondazione Centro Studi Doc di Verona, Enrico Parsi della Scuola Coop di Montelupo Fiorentino, Marisa Parmigiani della Fondazione Unipolis di Bologna, Fabio Berasi della Fondazione don Lorenzo Guetti di Trento, Sergio Gatti di Federcasse di Roma, Raffaella Curioni di Quadir, Paolo Venturi di Aiccon, Eddi Fontanari di Euricse, Istituto europeo di ricerca sull’impresa cooperativa e sociale di Trento e Antonella Ravaioli del Circolo Cooperatori APS di Ravenna.

La conferenza si concluderà con l’intervento del professor Stefano Zamagni dell’Università di Bologna, dal titolo “Quale cultura cooperativa per il XXI secolo”.