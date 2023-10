Il cordoglio di Tiziano Carradori, Direttore generale Azienda USL della Romagna

“Oggi diciamo addio a Giovanni Bissoni.

In qualità di direttore generale dell’Azienda USL della Romagna esprimo un sentimento che unisce il ruolo istituzionale e la sfera personale, di chi ha avuto il privilegio di essere stato anche suo amico.

Il ricordo dell’uomo politico, diventato poi un eccellente tecnico, conoscitore e divulgatore del nostro sistema sanitario, delle sue irrinunciabili garanzie ma anche delle improrogabili necessità di innovazione, con cui moltissima parte della dirigenza della nostra Regione ha avuto la prerogativa di potersi confrontare e crescere, sono certo che in queste ore sta attraversando il pensiero di moltissimi, così come la consapevolezza che quello che siamo oggi per molta parte nasce dagli anni del suo impegno regionale prima, nazionale dopo.

Sentiremo sicuramente la sua mancanza, della sua persona, dei suoi stimoli intellettuali.

Certo di rappresentare il sentimento di molti collaboratori e dipendenti dell’Azienda, qui nella sua terra di Romagna, esprimo alla famiglia il nostro più profondo cordoglio.”

Il cordoglio del presidente Bonaccini, dell’assessore Donini e della Giunta regionale

“Apprendiamo con grande dolore e amarezza la notizia della scomparsa di Giovanni Bissoni. Ci lascia un grande uomo e un grande amministratore, che ha dedicato la sua vita alle istituzioni e alla sanità pubblica”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che esprimono il loro profondo cordoglio e quello dell’intera Giunta regionale.

“Anche a nome della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Giovanni e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze. Dai primi passi nella Giunta di Cesenatico fino ai più prestigiosi incarichi a livello nazionale- proseguono- Giovanni Bissoni è stato un esempio di politico e amministratore che ha fatto del servizio per la comunità una virtù da perseguire, sempre”.

Il cordoglio di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa

Nato a Cesena nel 1953, Bissoni ha mosso i primi passi da amministratore pubblico nella sua Cesenatico come assessore e sindaco. In Regione Emilia-Romagna ha ricoperto l’incarico di assessore alla Sanità dal 1995 al 2010. La sua esperienza lo ha portato anche a ricoprire incarichi nazionali: è stato presidente dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) dal 2012 al 2014 e consigliere di amministrazione dell’Aifa dal 2009 al 2014.

“Con Giovanni Bissoni perdiamo un grande uomo e un grande manager pubblico della sanità. Di Bissoni mi hanno sempre colpito il rigore, la serietà e la profonda competenza ed esperienza in campo sanitario. Una persona libera e di sinistra. Sempre coerente sul piano dei valori e sul piano delle politiche volte a mantenere una sanità pubblica universalistica. Un esempio e un modello per molti giovani che fanno del merito e del rigore una cifra distintiva. Ciao Giovanni. Grazie per la tua saggezza e serietà. Che la terra ti sia lieve”.