Rocambolesco incidente questa notte a Russi in via dei Martiri dove un automobilista mentre procedeva in direzione centro ha improvvisamente perso il controllo del veicolo ed è andato a centrare i cassonetti dell’oasi ecologica di Hera, l’impatto è stato violento e ha interessato tutti i contenitori delle varie tipologie, un cassonetto è addirittura volato nel campo adiacente, l’automobilista invece, che viaggiava su auto bianca (alcuni pezzi della carrozzeria sono rimasti sul posto) si è allontanato a bordo del veicolo senza fermarsi.

I Carabinieri di Russi lo hanno già identificato e stanno compiendo i dovuti accertamenti.