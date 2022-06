Aperte le domande per partecipare al Servizio Civile Regionale 2022 – promosso dal Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.) di Ravenna – che quest’anno accoglierà le richieste di un massimo di 25 giovani del territorio provinciale di Ravenna.

Tra i progetti presenti nel bando, due vedono la co-progettazione dell’Unione, con la possibilità per i/le partecipanti di prestare servizio nel territorio della Romagna Faentina.

Il Progetto “Fragilità e Resilienza” – in co-progettazione con Caritas – è dedicato alle tematiche dell’accoglienza e del supporto necessari nelle situazioni di emergenza e disagio, e si svolgerà presso il Servizio Fe.n.ice. (Centro Antiviolenza) e Caritas Faenza (Centro d’ascolto). Orientato invece verso l’animazione culturale per i minori il Progetto “Stand up Romagna!”, co-progettato con ASSIPROV. Sedi di svolgimento il Circolino San Marco (Faenza), il Centro per le Famiglie (Faenza) e Il Fienile (Castel Bolognese).

Per presentare i progetti e rispondere ad eventuali domande l’Informagiovani di Faenza ha organizzato una diretta Facebook, in programma giovedì 7 luglio alle ore 14.00. Maggiori informazioni su: www.informagiovanifaenza.it.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è stata fissata alle 23:59 del 13 luglio 2022.