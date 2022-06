Seconda stagione per Zircus: artisti di strada e concerti fra aziende agricole e stabilimenti balneari | VIDEO

Gli artisti di strada tornano ad animare l’estate nelle aziende agricole. Seconda edizione per il festival “Zircus – Pane, vino e saltimbanchi”, una serie di spettacoli ideati dall’associazione Art&Strada. 8 gli appuntamenti quest’anno suddivisi fra il territorio faentino e ravennate. Colline, campagna e mare faranno da scenografia a concerti e teatro di strada. Il primo spettacolo andrà in scena il 25 giugno. La conclusione del festival è in programma il 19 agosto. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 19.