Alle ore 15 i seggi elettorali hanno chiuso le porte in tutta Italia. L’affluenza alle urne per il referendum in provincia di Ravenna è stata del 58,79% al termine delle votazioni, mentre per quanto riguarda Faenza, dove si votava anche per le elezioni amministrative, si registra un’affluenza del 72,27%.

Il comune con la più bassa affluenza è sempre Casola Valsenio con il 51,44%, mentre quello che registra la maggiore affluenza è Faenza (72,27%) seguito da Bagnara di Romagna con il 61,32%.

L’affluenza in Emilia Romagna alle ore 15 è del 55,37%.