A seguito dell’allerta arancione per piogge e criticità idraulica emanata dalla Protezione civile regionale, con costanti aggiornamenti con la Prefettura di Ravenna e i diversi enti coinvolti nel sistema di Protezione Civile l’intera nottata è trascorsa monitorando costantemente i livelli dei corsi d’acqua del Lamone, del Marzeno, del Montone e del Senio, nonché la scorribilità dell’acqua nei canali di scolo lungo le strade cittadine e del forese. Alle 6 di questa mattina si è nuovamente riunito il CCS per la provincia di Ravenna e tutte le piccole criticità sono rientrate e sono sotto controllo. Per il nostro territorio tutti i livelli dell’acqua dei fiumi e torrenti sono in calo cosa che porta ad affrontare con maggiore tranquillità le piogge previste per oggi e che si prevedono continue fino a sera.